Cum au rămas fără apă caldă şi căldură 600 de blocuri din București. Ce problemă au găsit la CET

10:40

Se anunță un protest de amploare, vineri, 17 ianuarie, în Capitală. Polițiștii ies în stradă, și nu doar ei, ci și alți sindicaliști. Vor să-și facă auzite mai bine nemulțumirile față de prevederi ale așa-numitei „ordonanțe trenuleț”. Angajații din apărare, ordine publică și siguranță națională, dar și cei din structuri asociative ale rezerviștilor militari, inclusiv […] The post Ordonanţa „trenuleţ” îi scoate în stradă. Protest al polițiștilor în Capitală first appeared on Ziarul National.