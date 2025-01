A murit Gheorghe Udriște, fostul director al Metrorex și artizan al magistralei din Drumul Taberei

16:30

Orchestra Filarmonicii George Enescu va susține două concerte simfonice cu artiști celebri, pe 16 și 17 ianuarie: pianista Eva Gevorgyan și renumitul dirijor Julian Rachlin. Cei doi vor interpreta lucrări de Ceaikovski, Grieg și Șostakovici. Biletele sunt disponibile în număr limitat pe bilete.fge.org.ro sau pe platforma www.oveit.com. Programul celor două concerte simfonice include „Poloneza" din […]