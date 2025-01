Gioavanni Becali, verdict despre transferul lui Dennis Man la Fiorentina: „Abia a semnat!”

18:00

Marius Şumudică a rostit 4 cuvinte şi a plecat din conferinţă, în momentul în care a fost întrebat despre susţinerea pe care o are în cadrul clubului. Şumudică a evitat să răspundă şi a spus că se abţine. În ultimele zile, în spaţiul public s-a speculat faptul că Şumudică are doar susţinerea lui Victor Angelescu […]