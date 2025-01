CNN: Trump si-a instruit consilierii sa pregateasca un apel catre Putin in zilele urmatoare. „Interactiunea directa cu Putin este exact ceea ce este necesar pentru a gasi o solutie”

14:30

Hamas a confirmat ca Emily Damari, in varsta de 28 de ani, Romi Gonen, in varsta de 23 de ani, si Doron Steinbrecher, in varsta de 31 de ani, vor fi eliberate in prima zi a primei etape a acordului de incetare a focului, potrivit The Jerusalem Post. In acord, 33 de ostatici vor fi...