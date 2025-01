A murit inginerul Gheorghe Udriște, care şi-a dedicat o viaţă întreagă metroului şi tramvaiului bucureştean

12:20

Magistrații au publicat motivarea deciziei definitive în cazul celor două case din Sibiu, aflate în litigiu și care au aparținut președintelui Iohannis. Publicarea motivării deschide calea pentru inspectorii ANAF să inițieze procedurile de executare silită împotriva președintelui. Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au publicat motivarea deciziei prin care Klaus Iohannis a rămas fără […]