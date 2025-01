Voiculescu, semne că-l susține pe Georgescu: „Cele mai mari șanse, acela care va încerca să unifice”. Georgescu: „Vă chem în Marea Horă a Unirii”

11:50

Președintele AUR, George Simion, a postat – doar pe Twitter – o poză ridicolă în care apare în palton și cu fular, lângă președintele Camerei Reprezentanților SUA, Mike Johnson, care este la costum: „I just had a great conversation with @MikeJohnson, Speaker of the US House of Representatives”, a susținut Simion. Citește și: Cum a croit Georgescu un basm apocaliptic în jurul unei minciuni: șefa Trezoriei SUA, Yellen, ar fi spus că nu știe dacă mai are bani de la 21 ianuarie Nu este clar cum putea avea loc o conversație între doi parteneri dialog îmbrăcați atât de diferit: unul în Articolul Simion, poză ridicolă în palton și cu fular, lângă președintele Camerei Reprezentanților SUA, care este la costum: „I just had a great conversation” apare prima dată în defapt.ro.