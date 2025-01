George Simion și Victor Ponta se întrec în poze de la Washington

13:20

Ramona Saseanu, jurnalista din Craiova si fosta director general al Televiziunii Romane, afirma ca Simona Fica, noua stea pe pe TikTok care publica „dezvaluiri" halucinante crezute de sute de mii de oameni, si-a schimbat pana acum „zeci de identitati". Sustinatoare a lui Georgescu, Fica urmeaza sa fie prezenta luni seara in studioul Realitatea Plus