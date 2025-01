Guvernul trebuie să taie pensiile și salariile

11:00

Victor Ponta a anunțat, vineri, că îi va scrie lui Donald Trump despre anularea alegerilor prezidențiale din România. Deputatul PSD are această iniţiativă ca reacție la propunea lui Marius Tucă ca românii să-i semnaleze lui Trump „actul nedemocratic al anulării alegerilor prezidențiale”. Ponta, de acord cu propunerea lui Tucă Victor Ponta a postat că propunerea […] The post Victor Ponta vrea să comunice direct cu Donald Trump. Îi semnalează „actul nedemocratic al anulării alegerilor prezidențiale” first appeared on Ziarul National.