UE evită să îi transmită un ”mesaj specific” președintelui TRUMP /Comisia Europeană pare să se distanțeze de vizita Giorgiei Meloni în SUA

La origine, Statele Unite ale Americii erau o republică federală alcătuită din 13 state (cele 13 foste colonii britanice care și-au dobândit independența față de coroana britanică după Războiul de Independență dintre anii 1775 și 1781). Acestea erau Connecticut, Delaware, Georgia, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, South […]