S-au patentat achizițiile publice frauduloase. Împarți contractul în bucăți și faci achiziții directe

09:30

O cameră de supraveghere a surprins momentul în care un meteorit s-a prăbușit chiar pe aleea unei case din Canada. Proprietarii casei au fost surprinși să găsească aleea acoperită de praf și resturi ciudate. Meteoritul a produs un nor de fum Oamenii au verificat camera de securitate și au văzut ceva lovind intrarea casei lor, […] The post Momentul în care un meteorit se prăbușește în fața unei case din Canada a fost surprins de camerele de supraveghere (VIDEO) first appeared on Ziarul National.