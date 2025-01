Mihai Stoica, replică dură pentru Mircea Rednic: „Nu poate digera succesul altora! Ştie vreun jucător de la Qarabag?”

09:20

Ucraineanca Elina Svitolina şi americanca Madison Keys se vor întâlni în sferturile de finală ale Australian Open, după ce le-au învins, luni, pe Veronika Kudermetova, respectiv Elena Rybakina. Ziua a început perfect pentru Elina Svitolina, care învins-o pe rusoaica Veronika Kudermetova cu 6-4, 6-1, în ciuda unui start slab, fiind condusă cu 4-1 în primul […]