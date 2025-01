Accident grav în Satu Mare. Un şofer de 43 de ani s-a înfipt cu maşina într-un copac. Un pasager de 14 ani, rănit

16:10

Ce a însemna pentru Joe Biden o victorie în Ucraina a fost de fapt o înfrângere pentru Volodimir Zelenski, arată o analiză TIME publicată de corespondentul principal la Kiev, Simon Shuster. Potrivit acestuia, Biden a avut grijă să nu promită că Ucraina va recâștiga teritoriile pierdute sau că va vedea sfârșitul acestui război cât timp el este la Casa Albă. Celebra frază "for as long as it takes" a fost deliberat vagă, a explicat acesta.