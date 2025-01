Ce spun cifrele despre securitatea alimentară a României. Producem peste consum cereale, ouă, carne de oaie și leguminoase boabe. Restul alimentelor de bază vin din import

18:20

Războiul din Ucraina a afectat economia României cu 1,6 puncte procentuale în 2022, iar inflaţia ar fi crescut mai puţin cu 1 punct procentual, arată studiul "Macroeconomic Consequences of the War in Ukraine on Central and Eastern European Economies: A SVAR Analysis" publicat pe website-ul BNR, având ca autori pe Daniel Dăianu, Tudor Grosu, Andrei Neacşu, Andrei Tănase şi Radu Vrânceanu.