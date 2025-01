Horoscop rune 21 ianuarie 2025. RAIDO, inversată, aduce izolare, MANNAZ semnalizează greşeli, WUNJO stă la cutie

23:40

Fostul premier Victor Ponta, prezent în SUA la evenimentele privind reinstalarea lui Donald Trump la Casa Albă, a declarat, în exclusivitate pentru România TV, că americanii ”vor să aibă parteneri pe picioarele lor, care nu doar să zică 'yes, yes, yes' și pe care să se bazeze în proiectele pentru viitor”. Articolul EXCLUSIV Victor Ponta, în ziua revenirii lui Donald Trump la Casa Albă: ” Vor să aibă parteneri pe picioarele lor, care nu doar să zică ‘yes, yes, yes’ ”/ Despre o posibilă candidatură pentru Cotroceni: ” Trebuie gândit bine. Am candidat acum zece ani și cred că m-am grăbit ” apare prima dată în Romania TV.