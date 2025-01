„Neghimpat”

07:40

Nicușor Dan a încercat de două ori să scape de actualul director al Poliției Locale a Municipiului București, în ultimii cinci ani. Mihai Rășică, venit de la Poliția locală Voluntari în mandatul Gabrielei Firea, a revenit de fiecare dată pe post. „Domnul Rășică Daniel Mihai a fost detașat în cadrul Primăriei Municipiului București de două […] The post Greu de demis. Nicușor Dan a încercat de două ori să scape de actualul director al Poliției Locale București, angajat de Firea appeared first on Buletin de București.