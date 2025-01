Este Luna o bucată din Pământ? Ce arată cel mai recent studiu

11:40

FCSB face schimbări în echipa de start după startul ratat de an, remiza cu Hermannstadt. Pentru FCSB urmează meciul cu Qarabag, programat joi, de la ora 19:45, în Europa League. FCSB se pregătește de două modificări în echipa de start: revenirea lui Vlad Chiricheș, dar și a lui Alexandru Băluță, care ar urma să-i ia …