Tragedie de la Luțca: Un muncitor și-a pierdut viața pe șantier

06:10

Un bărbat din județul Iași a decedat marți seară, fiind prins sub o căruță încărcată cu lemne. Marți seară, autoritățile au fost solicitate să intervină în comuna Ipatele, după ce o persoană a fost prinsă sub un atelaj hipo încărcat cu lemn de foc în pădure.