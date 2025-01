2025: Crește numărul insolvențelor

14:30

În pofida numeroaselor provocări, majoritatea directorilor financiari din Europa (65%) consideră că situația economică a companiilor lor fie se va îmbunătăți (33%), fie se va menține la actualul nivel pozitiv (32%), arată un studiu amplu realizat de compania globală de consultanță, Horváth. Intitulată „Embark on the Journey into Next-Gen Performance Management” („Începeți Călătoria către Managementul […] The post Horváth: 65% dintre CFOs din Europa se așteaptă la o evoluție pozitivă a economiei appeared first on ZIUA CARGO.