Anul trecut, Garda de Mediu Dolj a aplicat amenzi în valoare de peste 3.200.000 de lei

Salutare, fashionista! Pregătește-te să intri în noul an cu pași hotărâți, pentru că 2025 vine cu tendințe fresh în materie de adidași damă. Indiferent dacă ești genul care caută confortul sau vrei să impresionezi cu un look modern, acest sezon are ceva pentru tine. Designurile clasice rămân o constantă, dar vin îmbogățite cu detalii inovatoare, ... » pe larg