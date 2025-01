Agentul lui Aaron Boupendza a anunţat că atacantul nu va pleca de la Rapid: „Vrea să câștige titlur şi să joace în Europa”

16:10

Adrian Mititelu continuă lista de transferuri la FCU Craiova. Oltenii tocmai ce au semnat cu Nicolas Bornescu, un contract pentru următorii 3 ani. Puștiul în vârstă de 18 ani îi calcă pe urme tatălui său, fostul portar al Universităţii Craiova, Mircea Bornescu. Nicolas Bornescu a evoluat în trecut la clubul rival din Liga 2, Steaua