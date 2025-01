Vlad Covaliu studiază la Universitatea St John’s din New York, e cel mai bun din lume la sabie şi e cu gândul la o medalie la Jocurile Olimpice din 2028

17:20

Cele mai tari ştiri ale zilei de 20 ianuarie sunt la AntenaSport Update. AntenaSport Update! Cele mai tari ştiri ale zilei de 20 ianuarie 1. Luis Phelipe e OUT Gigi Becali a anunţat că îi reziliază contractul lui Luis Phelipe. Brazilianul nu a revenit la antrenamentele celor de la FCSB şi va fi şi amendat […] The post AntenaSport Update! Cele mai tari ştiri ale zilei de 20 ianuarie appeared first on Antena Sport.