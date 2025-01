CEDO a respins procedura rapidă a lui Călin Georgescu. Av. Adrian Toni Neacșu: ”În momentul acesta toată lumea trebuie să se pregătească pentru reluarea alegerilor în 4 mai 2025”

00:50

În cadrul emisiunii, Bichir a ținut să sublinieze că are documentele „doveditoare” de mai mult timp și că suveranistul Călin Georgescu trebuie să-și asume trecutul legionar: „Mă deranjează că nu e asumat (Călin Georgescu, nr). Ieri a ieșit să ne spună că are tradiții de cavaleri de la tată. Să ne spună ce tradiții are și de la mama, dacă e.”