Au pus Sprânceana pe bugetul României!

17:00

Semnele nu sunt bune: mult-așteptatul acord de încetare a focului și de eliberare a ostaticilor din Gaza este o construcție îngrozitor de șubredă. Pare aproape concepută să eșueze. Planul în trei etape va opri luptele timp de 42 de zile. În acest timp, Israelul se va retrage din cele mai populate regiuni ale Fâșiei și […] The post Pacea fragilă din Gaza. Va eșua acordul de încetare a focului ? first appeared on Ziarul National.