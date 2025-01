Pentru prima data în 22 de ani, un alt aspect a devenit mai important decât salariul pentru angajați

11:50

Vlad Chiricheș (35 de ani) s-a accidentat din nou la FCSB. Trimis în Serbia pentru a-și rezolva o problemă musculară apărută după antrenamentele din cantonament, Vlad Chiricheș era așteptat să revină și să joace pentru FCSB în meciul din Europa League cu Qarabag, dar s-a „rupt" din nou. El a devenit, astfel, din nou indisponibil …