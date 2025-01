„Condiții”

13:00

Compania Municipală Parking București (CMPB) a raportat încasări de aproape 15 milioane de euro (73 milioane de lei) în anul 2024, a anunțat primarul Capitalei, Nicușor Dan. PMB are peste 32.000 de locuri de parcare cu plată în București. În 2024, CMPB a înregistrat o creștere de aproximativ 30% față de anul anterior. Nicușor Dan […]