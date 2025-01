Bulgaria va continua să asigure tranzitul gazului spre Ungaria prin Turk Stream – Szijjarto

14:20

Gradul de adopție a inteligenței artificiale generative (Gen AI) a ajuns într-o fază-cheie, iar șapte din zece participanți (67%) la cea mai recentă ediție a studiului Deloitte „The State of Generative AI in the Enterprise: Now decide next” au susținut că organizațiile lor cresc investițiile în această tehnologie, scrie Agerpres.