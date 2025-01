Champions League: Feyenoord vs Bayern Munchen – Bavarezii, favoriţi pe De Kuip

14:20

Relansarea de către rectorul SNSPA, Remus Pricopie, și de către jurnalistul Cristian Tudor Popescu a discuției despre testarea psihologică sau chiar psihiatrică a aleșilor scoate la suprafață principalul risc pentru șubreda noastră democrație. Astfel de […]