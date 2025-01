Ce mesaj a putut primi soţia milionarului care îşi construieşte un castel în România, în ziua în care aniversa opt ani de căsnicie

15:10

Vlad Covaliu, fiul lui Mihai Covaliu, calcă pe urmele tatălui său. Vlad a fost desemnat cel mai bun junior din lume în anul 2024. Vlad Covaliu a câştigat medalia de aur la Cupa Mondială de la Boston. „E o medalie care îmi reconfirmă locul de cel mai bun junior din lume. Mă bucur că de […]