O soluție mai simplă pentru Ilie Bolojan: reducerea numărului de parlamentari la 300, așa cum s-a votat

17:50

Un nou video de trend pe TikTok postat de Marcel Ciolacu! Așa cum e obiceiul, tot un video cu oarecare audiență, dar și cu zero șanse de a se scoate vreun câștig electoral de pe […] The post Marcel Ciolacu se fălește cu mersul pe trotineta electrică. Ar fi fost un bun USR-ist, doar că nici la USR nu te mai primesc de pe locul 3 la prezidențiale appeared first on IMPACT.ro.