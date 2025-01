Calitatea aerului din Bucureşti şi alte două oraşe va fi măsurată cu precizie de roboţi ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului

04:40

Vremea rămâne mai caldă, decât în mod normal și săptămâna viitoare, la București. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi peste cele normale acestei perioadei din an. Luni, 20 ianuarie, vremea se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil, iar spre dimineață vor fi condiții de ceață. Vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de […]