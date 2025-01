Care este al treilea club pe care Dan Şucu ar putea să-l cumpere! Surpriza pregătită de patronul de la Rapid şi Genoa

21:10

Portarul erou al lui Dinamo de la Craiova, Roşca, a venit cu norocul din Liga a 2-a. Acolo, era poreclit Arsenie Boca, pentru minunile din poartă. Alexandru Roşca are 21 de ani, e fan De Gea şi viseaza să apere într-o zi pe stadionul legendar al lui United. Porecla pe care a primit-o Alexandru Roşca […] The post Porecla de sfânt pe care a primit-o „eroul” lui Dinamo, Alexandru Roşca! E fan David de Gea şi visează să joace pe Old Trafford appeared first on Antena Sport.