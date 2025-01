Macron și Scholz promit o Uniune Europeană ”unită și puternică” în fața lui Trump

18:50

Rebelii Houthi din Yemen, care sunt sprijiniţi de Iran, au eliberat echipajul navei Galaxy Leader, din care face parte şi un român, la mai mult de un an după ce au capturat nava sub pavilion Bahamas în largul coastei yemenite a Mării Roşii, a anunţat miercuri Al Masirah TV, televiziune care este deţinută de Houthi, […] Articolul Marinar românul răpit în Yemen a fost eliberat după mai bine de un an de captivitate apare prima dată în PS News.