Salah, în Top 10 marcatori din istoria Champions League!

Economia globală se va confrunta cu o incertitudine sporită și cu provocări semnificative. Doar 17% dintre analiștii chestionați prevăd o îmbunătățire. Conform ultimului raport Chief Economists Outlook al Forumului Economic Mondial, Europa continuă să fie cea mai slabă regiune pentru al treilea an consecutiv. Între timp, se preconizează o încetinire a economiei Chinei, pe fondul […]