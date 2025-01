Romanul din echipajul navei Galaxy Leader, rapit in Yemen, a ajuns acasa

22:10

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Dolj au desfasurat noua perchezitii in Craiova, Filiasi si Murgasi, vizand cadre medicale suspectate de inselaciune. Sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Craiova, anchetatorii au pus in aplicare patru mandate de aducere si au ridicat documente ce pot constitui probe in procesul penal. Potrivit IPJ Dolj, ancheta...