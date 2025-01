Finlanda devine a 53-a tara care a aderat la Acordurile Artemis pentru explorarea selenara

Finlanda a devenit cea de-a 53-a tara membra a Acordurilor Artemis pentru explorarea selenara, in cadrul unei strategii menite sa sporeasca nivelul de cooperare internationala in spatiu, potrivit Space.com. Tara nordica a semnat Acordurile Artemis pe 21 ianuarie, and a fost organizata o ceremonie in cadrul Winter Satellite Workshop 2025 din Espoo. Semnarea acordului face...

