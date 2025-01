Kylian Mbappe a început să râdă, după ce a văzut gafa uriaşă comisă de portarul lui Salzburg! Reacţie virală a starului lui Real Madrid

11:30

Nuri Şahin a fost demis din postura de antrenor al Borussiei Dortmund. Decizia a fost luată de şefii clubului din Bundesliga imediat după înfrângerea suferită de galben-negri împotriva Bolognei. Clubul Borussia Dortmund a anunţat, miercuri, că l-a demis pe antrenorul Nuri Şahin, după înfrângerea de marţi, 1-2 cu Bologna, în Liga Campionilor, rezultat care a […] The post Nuri Şahin, OUT de la Borussia Dortmund după o serie dezastruoasă: „A fost demis cu efect imediat!” appeared first on Antena Sport.