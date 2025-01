Crin Antonescu – marile provocări și exemplul toxic

09:50

O rară furtună de iarnă s-a abătut marţi asupra coastei Golfului din sud-estul Statelor Unite, aducând căderi abundente de zăpadă, condiţii de polei şi rafale de vânt care au lovit cu precădere oraşele Houston şi New Orleans. Cel puţin 31 de milioane de oameni sunt afectaţi de vremea extremă. În centrul oraşului Houston, puţini oameni …