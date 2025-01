Expoziție eveniment la Muzeul Național de Istorie a României, de Ziua Unirii Principatelor

12:10

Zona retrocedată din IOR a fost identificată ca „SPAȚIU VERDE" în Registrul Spațiilor Verzi (RSV) al Municipiului București, un sistem informatic pentru inventarierea arborilor din Capitală. Datele nu au mai fost actualizate de peste un deceniu, întrucât registrul nu asigură interfaţa necesară. La acest moment, rolul său este strict consultativ, neavând valoare administrativă sau juridică. […]