Sector 6 | Când va fi gata Centrul Cultural Favorit

Termoenergetica acuză ELCEN că nu a mărit capacitatea termică furnizată de CET Grozăveşti şi CET Progresu, în contextul avariei de la CET Vest, pentru a contracara efectele. În plus, oficialii companiei atrag atenţia că numai în acest sezon de iarnă au fost şapte incidente la CET Vest. În acest moment, peste 1000 de blocuri, din […]