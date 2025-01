Faleza din Constanța se prăbușește. Râpa a ajuns la doar câțiva centimetri de două clădiri istorice. „Erodarea continuă zi de zi”

07:10

După ani de zile de risipă, guvernanții spun acum că vor să restructureze companiile de stat și să reducă numărul de membri în Consiliile de Administrație. De zeci de ani însă, aceiași politicienii întrețin cu bună știință un sistem stufos și adesea ineficient, doar pentru satisfacerea clienteli de partid. Vă arătăm astăzi cazul telegondolei din Mamaia, care deși funcționează doar vara, câteva luni pe an, este condusă de un consiliul de administrație cu nu mai puțin de cinci membri. Trei dintre ei sunt foști sau actuali politicieni. În plus, compania are propriul director general și proprii angajați. Ce fac aceștia vreme de opt luni cât telegondola nu funcționează? Vedeți într-un nou reportaj al campaniei Statul la Stat.