Ministrul Energiei: Vom elimina toate posturile vacante – 80 dispar

Gabriela Cretu, fosta nevasta a lui Dumitru Buzatu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Vaslui, prins de DNA cu spaga de milioane in portbagajul masinii, s-a aflat printre miercuri prntre functionarii care protestau in fata lui Ilie Bolojan in legatura cu reducerea numarului de angajati ai Senatului. Printre zecile de angajati care l-au huiduit pe Bolojan