Parchetul European acuză zece români şi patru firme de fraudă cu fonduri europene. La cât se ridică prejudiciul

17:40

Bugetul Ministerului Transporturilor pentru acest an va fi mai mare cu cel puțin 5 miliarde de lei față de cel de anul trecut, a declarat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Acesta a motivat creșterea de buget prin faptul că Ministerul Transporturilor are foarte multe proiecte de construcții în derulare. Sorin Grindeanu spune că a preluat Ministerul […] Articolul Grindeanu: Bugetul Ministerului Transporturilor va fi mai mare cu 5 miliarde de lei in 2025 apare prima dată în PS News.