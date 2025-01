O veste bună pentru pasionații de sport: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” își face propriul club sportiv

16:40

Instal Construct General din Iasi sarbatoreste cu mandrie 20 de ani de activitate, marcand doua decenii de succes, inovatie si dedicare in domeniul constructiilor si infrastructurii. ICG Iasi se mandreste cu o echipa de specialisti bine pregatiti, cu ani de experienta in industrie. Fiecare proiect beneficiaza de expertiza si dedicarea echipei care a demonstrat in [...] The post Instal Construct General din Iași sărbătorește first appeared on IasiTV Life.