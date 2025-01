MBS îi spune lui Trump că vrea să investească 600 de miliarde de dolari în SUA în următorii patru ani

09:10

Nawaf Salameh, fondatorul Alexandrion Group, cel mai mare producător și distribuitor de băuturi spirtoase și vin spumant și singurul producător de whisky single malt din România, a înregistrat marca WE WILL MAKE ROMANIA GREAT AGAIN, operațiune prin care spune că dorește "valorificarea potențialului investițional al României din perspectiva parteneriatului strategic româno-american, cu ajutorul mediului de afaceri din cele două țări".