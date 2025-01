TOP 10: Oferte eMAG din 24.01.25 (aspirator vertical Dyson cu recenzii foarte bune, ultraportabil ASUS cu display OLED, iPhone 16 Pro Max cu reducere etc)

09:10

O selecție de știri vă așteaptă în rândurile următoare. Sunt informații legate de Apple, Samsung, TSMC, BMW, Sony, Nothing etc. 1. CEO-ul Apple va participa inaugurarea lui Donald Trump în al doilea său mandat. Alături de el vor fi și Mark Zuckerberg de la Meta / Facebook și Jeff Bezos de la Amazon. Interesant este […] The post Gadget News – 16.01.25 (Samsung pregătește un încărcător wireless de 50W pe Qi2, TSMC ar fi refuzat Samsung pentru manufacturarea Exynos, DJI nu mai blochează zborurile peste zonele cu restricție în SUA etc) appeared first on Gadget.ro - Hi-Tech Lifestyle.