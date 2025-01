CBRE a facilitat vânzarea fabricii Rus Savitar către UE Furniture

16:20

La începutul anului 2025, Uniunea Societăților de Expediții din România (USER) a devenit membru CLECAT, având ca scop principal reprezentarea intereselor membrilor uniunii și la nivel european. CLECAT (European Association for Forwarding, Transport, Logistics and Customs Services) reprezintă interesele a peste 19.000 de companii, cu peste 1.000.000 de angajați în logistică, transport de marfă și servicii vamale. Asociația […]