Asigurările de garanţii au ajuns după 9 luni/2024 la subscrieri de peste 212 mil. lei, în creştere cu 9%. Onix Asigurări conduce piaţa asigurărilor de garanţii, urmat de ABC Insurance şi Exim România

Cum economia are Davosul, forumul economic mondial, cum fotbalul are din patru în patru ani un campionat mondial, regina mondială a expoziţiilor care transformă lumea este în 2025 insula Yumenshima, din Osaka, Japonia. Din 2018, anul în care Osaka a câştigat organizarea acestui eveniment la care participă 158 de ţări, Japonia aşteaptă să vorbească lumii despre societatea viitorului, tema din acest an, despre salvarea, împuternicirea şi conectarea vieţilor.