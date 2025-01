06:10

Au început lucrările pentru lărgirea la 4 benzi a porțiunii între 4 benzi între Centura București și Șoseaua Chitila – Parc Mogoșoaia, a anunțat Ministerul Transporturilor. Până în acest moment, au fost forați, armați și turnați 168 din cei 337 de piloți necesari consolidării și realizării zidurilor de sprijin a rampelor de urcare/coborâre dinspre Buftea