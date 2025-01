VIDEO. Sute de oameni au venit să vadă „Trenul Unirii” în gara din Bârlad

09:40

Primul spectacol de balet al anului la Opera Națională Română din Iași, „Spărgătorul de nuci”, de Piotr Ilici Ceaikovski, are loc miercuri, de la ora 18.30, în Sala Mare. Același titlu, dar cu o altă distribuție, va putea fi urmărit și joi, tot în Sala Mare, de la aceeași oră. Vedeți și Evenimente care vor [...] The post Baletul Operei Iași poate fi revăzut acasă după succesele din Italia first appeared on IasiTV Life.