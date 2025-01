Cum se apără Vlad Oprea în dosarul în care este acuzat de corupţie: „Un grup de interese care vrea să pună mâna pe Sinaia”

20:50

Noua epopee The Brutalist, nominalizată la Oscar, urmărește un arhitect vizionar care fuge de Holocaust și își reface viața în America. Temele sale majore se referă la integritatea creativă și la dificultatea de a face artă. Dar, în ochii unor critici și cinefili, utilizarea inteligenței artificiale a subminat ceea ce ar fi putut fi cea […] The post Inteligența artificială distruge cinematografia? first appeared on Ziarul National.